13:54 10.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186194:test

Движение на большинстве дорог Украины полностью нормализировано

На большинстве дорог Украины государственного назначений никаких ограничений в движении не наблюдается. Об этом передает пресс-служба "Укравтодора".

Движение на большинстве дорог Украины полностью нормализировано

Сообщается, что в большинстве северных, западных и центральных областях из-за существенного количества осадков 7-8 февраля было ограничено передвижение грузового транспорта. На данный момент дорожные службы и предприятия работают в круглосуточном режиме для ликвидации последствий стихии.

По состоянию на 8:00 движение во всех направлениях государственных дорог восстановлено, на перевалах в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской областях также возобновилось. 

В Киеве на данный момент в семи районах столицы работает снегоуборочная техника, особенно усиленно убираются улицы в Соломенском и Подольских района. Синоптики предупреждают о приближении антициклона с Балкан из-за чего на выходные стоит ожидать выпадения осадков в виде мокрого снега.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в Украине из-за непогоды в некоторых областях ограничили движение грузовиков.

Поделиться
Читайте также:
 
Украинцы все меньше выбирают отдых за границей Полицейский застрелил жителя прифронтовой зоны Между главами КНДР и Южной Кореи может состоятся историческая встреча Макрон рассматривает возможность восстановления "нормандского формата"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив