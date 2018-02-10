Движение на большинстве дорог Украины полностью нормализировано

Сообщается, что в большинстве северных, западных и центральных областях из-за существенного количества осадков 7-8 февраля было ограничено передвижение грузового транспорта. На данный момент дорожные службы и предприятия работают в круглосуточном режиме для ликвидации последствий стихии.

По состоянию на 8:00 движение во всех направлениях государственных дорог восстановлено, на перевалах в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской областях также возобновилось.

В Киеве на данный момент в семи районах столицы работает снегоуборочная техника, особенно усиленно убираются улицы в Соломенском и Подольских района. Синоптики предупреждают о приближении антициклона с Балкан из-за чего на выходные стоит ожидать выпадения осадков в виде мокрого снега.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в Украине из-за непогоды в некоторых областях ограничили движение грузовиков.