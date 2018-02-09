Президент Австрии в марте приедет в Украину, - Порошенко

Он принял приглашение и пообещал приеать в Киев с визитом. Об этом в четверг, 8 февраля, во время своего выступления после встречи с главой Австрии, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Как сообщает пресс-служба президент Украины, в свою очередь, Александер Ван дер Беллен поблагодарил за приглашение и подтвердил, что намерен совершить визит.

Кроме того, Порошенко отметил, что Украина и Австрия довольны уровнем двусторонних отношений.

Есть полное понимание и полная координация между Украиной и Австрией в международных организациях. Я очень благодарен Австрии за поддержку Украины в Европейском Союзе.

Отдельно хотел отметить важность, мы это обсуждали во время встреч, и политики санкций по отношению к Российской Федерации до полной имплементации минских соглашений, - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом усилить экономическое сотрудничество.