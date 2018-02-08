ВРУ разрешила Парубию подписать закон о приватизации

Об этом передает официальный сайт Фонда государственного имущества. На странице портала говорится, что в законе прописаны новые правила для упрощения предпринимательской деятельности, а также прозрачность проведения всех процедур на пути передачи национальных предприятий в частные руки.

Новым законопроектом упрощается классификация объектов приватизации разделением на объекты малой и большой приватизации.

Под малыми предприятиями в законе поднимаются объекты, цена которых составляет меньше 250 млн гривен. Перед началом продаж национального имущества обязательно будут объявлены сроки торгов. Кроме того, появилась новая возможность продления срока подачи заявок для покупателей предприятия.

Во время продажи имущества могут быть задействованы международные наблюдатели и советники, также станет доступным смотреть за процессов приватизации на специальных электронных торгах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что закон о приватизации откроет упрощенный путь для инвестиций в Украину.