17:13 08.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко договорился с Австрией усилить экономическое сотрудничество

В четверг, 8 февраля президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом усилить экономическое сотрудничество.

Порошенко договорился с Австрией усилить экономическое сотрудничество

Об этом передает пресс-служба главы государства. Механизм для начала реализации подобного сотрудничества был определен обоюдно. Стороны договорились начать проводить консультации, а затем все обсуждения перенести на площадку специального экономического форума, который планируют провести весной 2018 года. 

Ван дер Беллен поприветствовал решение украинского президента и напомнил, что Вена и Киев за 2017 год увеличили торговый оборот на 17 процентов, и что Австрия входит в десятку стран наибольших экспортеров в Украину. В частности, это касается фармацевтической и косметической продукции.

Австрийский президент также принял приглашение Порошекно об обратном рабочем визите в Киев для обсуждения всех дополнительных деталей организации форума. Визит назначен на март месяц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Порошенко обсудил с президентом Швейцарии возвращение Украине незаконно выведенных активов.

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