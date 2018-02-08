Порошенко договорился с Австрией усилить экономическое сотрудничество

Об этом передает пресс-служба главы государства. Механизм для начала реализации подобного сотрудничества был определен обоюдно. Стороны договорились начать проводить консультации, а затем все обсуждения перенести на площадку специального экономического форума, который планируют провести весной 2018 года.

Ван дер Беллен поприветствовал решение украинского президента и напомнил, что Вена и Киев за 2017 год увеличили торговый оборот на 17 процентов, и что Австрия входит в десятку стран наибольших экспортеров в Украину. В частности, это касается фармацевтической и косметической продукции.

Австрийский президент также принял приглашение Порошекно об обратном рабочем визите в Киев для обсуждения всех дополнительных деталей организации форума. Визит назначен на март месяц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Порошенко обсудил с президентом Швейцарии возвращение Украине незаконно выведенных активов.