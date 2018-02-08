08:32 08.02.2018 | Политика | Новости
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Конгресс США поддержал сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла законопроект "О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности".

Конгресс США поддержал сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности

Документ был поддержан большинством голосов. Как сказано на официальной страничке в Facebook посольства Украины в США, проект поддержали 404 конгрессмена.

Он предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией.

В посольстве также подчеркнули, что документ подтверждает приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.

Соавторами документа являются конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

Теперь, прежде чем закон вступит в силу, его еще должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 февраля руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня законопроект об укреплении сотрудничества США и Украины в сфере кибербезопасности.

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