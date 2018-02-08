Главное наступление в Сирии еще впереди, - Эрдоган

Об этом сообщает Анадолу.

Согласно словам Эрдогана, с начала операции в Африне действия вооруженных сил Турции это лишь подготовка к более масштабным шагам.

"Наступательные действия турецкой армии еще впереди", – сказал Эрдоган.

Как утверждает президент, турецкие военнослужащие сначала ликвидируют угрозу терроризма в Африне, а затем продолжат это в провинции Идлиб.

В свою очередь турецкий Генштаб отметил, что на территории Сирии в Африне ликвидированы 1028 курдов. Военные взяли под контроль 24 селения и 12 стратегически важных высот.

Напмоним, как сообащал ранее "УРА-Информ", правительственные войска президента Сирии Башара Асада нанесли авиаудар по восточной части района Гута неподалеку от Дамаска.