14:56 08.02.2018 | Политика | Новости
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Главное наступление в Сирии еще впереди, - Эрдоган

Глава государства Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военнослужащие готовятся к проведению масштабной операции в Сирии

Главное наступление в Сирии еще впереди, - Эрдоган

Об этом сообщает Анадолу.

Согласно словам Эрдогана, с начала операции в Африне действия вооруженных сил Турции это лишь подготовка к более масштабным шагам.

"Наступательные действия турецкой армии еще впереди", – сказал Эрдоган.

Как утверждает президент, турецкие военнослужащие сначала ликвидируют угрозу терроризма в Африне, а затем продолжат это в провинции Идлиб.

В свою очередь турецкий Генштаб отметил, что на территории Сирии в Африне ликвидированы 1028 курдов. Военные взяли под контроль 24 селения и 12 стратегически важных высот.

Напмоним, как сообащал ранее "УРА-Информ", правительственные войска президента Сирии Башара Асада нанесли авиаудар по восточной части района Гута неподалеку от Дамаска.

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