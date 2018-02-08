20:59 08.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе, - Курц

Австрийское федеральное правительство поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе.

Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе, - Курц

Как только такая миссия будет создана - решиться вопрос, какие страны примут в ней участие. Об этом в четверг, 8 февраля, на совместном брифинге в Вене с президентом Украины Петров Порошенко заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он также отметил, что еще должны пройти длительные переговоры, много шагов нужно осуществить. Если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась или предоставила какую-то помощь - мы со стороны федерального правительства, со стороны министра обороны обсудим это, - заверил Курц, добавив, что он лично готов уже сегодня выразить полную поддержку относительно имплементации такого проекта.

В свою очередь, Порошенко поблагодарил Австрию за поддержку идеи миротворческой миссии на Донбассе под мандатом ООН.

Он также подчеркнул, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск из оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы с Россией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Курц пообещал, что Вена будет не только предоставлят гуманитарную поддержку жителям и переселенцам Донбасса, но и готова принимать активное участие в реализации проекта введения миротворческой миссии на востоке страны.

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