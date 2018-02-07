В Украине появился Совет по вопросам интеллектуальной собственности

Соответствующие решение о создании Совета по вопросам интеллектуальной собственности было принято в среду, 7 февраля, на заседании правительства.

Сообщается, что Совет будет действовать как временный совещательный орган при Кабинете Министров. При этом возглавит его первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По его словам, создание Совета является очередным важным шагом к развитию системы интеллектуальной собственности в Украине. В свою очередь - это является важным приоритетом работы правительства, считает украинский министр.

"Создание Совета также соответствует обязательствам Украины в рамках международных соглашений, которые являются частью мировой системы охраны прав интеллектуальной собственности”, - заявил Кубив.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини заявила, что Украина осуществила беспрецедентные реформы в сфере экономики и политики за последнее время.