В США утвердили новый временный бюджет до марта

Отмечается, что таким способом в США будет поддерживаться государственное финансирование до 23 марта 2018 года. В отсутствие этого законодательства существующее финансирование закончится 8 февраля 2018 года.

За соответствующий законопроект проголосовали 245 депутатов, против было 182. Однако, данный проект будет подвергаться изменениям в сенате.

В частности, будут вновь понижены военные расходы, которые палата представителей повысила до 659 миллиардов долларов на 2018 финансовый год. К слову, США живут по временному бюджету с начала финансового года в октябре 2017 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны на заседании утвердил "Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы".