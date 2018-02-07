08:38 07.02.2018 | Политика | Новости
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В США утвердили новый временный бюджет до марта

Палата представителей США приняла новый временный бюджет до 23 марта. Об этом сообщает финансовый комитет американского парламента.

В США утвердили новый временный бюджет до марта

Отмечается, что таким способом в США будет поддерживаться государственное финансирование до 23 марта 2018 года. В отсутствие этого законодательства существующее финансирование закончится 8 февраля 2018 года.

За соответствующий законопроект проголосовали 245 депутатов, против было 182. Однако, данный проект будет подвергаться изменениям в сенате.

В частности, будут вновь понижены военные расходы, которые палата представителей повысила до 659 миллиардов долларов на 2018 финансовый год. К слову, США живут по временному бюджету с начала финансового года в октябре 2017 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны на заседании утвердил "Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы".

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