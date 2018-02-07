08:15 07.02.2018 | Политика | Новости
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США разочарованы подписанием "бандеровского закона"

Соединенные Штаты Америки разочарованы тем, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за присвоение нацистских преступлений польскому государству.

США разочарованы подписанием

Как сказано на сайт Государственного департамента США, принятие этого закона негативно сказывается на свободе слова и научного изучения, несмотря на то, что закон будет передан в Конституционный суд Польши.

Такие исторические неточности затрагивают Польшу, нашего сильного союзника, и с ними необходимо бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. Мы считаем, что открытые дебаты, изучение и образование является лучшим средством противодействия использованию неверных формулировок, - заявили в Госдепартаменте США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда в ночь на среду, 7 февраля, таки подписал изменения к закону об Институте национальной памяти. Изменения предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов". После подписания глава польского государства направит закон в Конституционный трибунал, чтобы проверить, соответствуют ли его положения польской конституции, и не ограничивает ли они свободу слова.

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