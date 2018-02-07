США разочарованы подписанием "бандеровского закона"

Как сказано на сайт Государственного департамента США, принятие этого закона негативно сказывается на свободе слова и научного изучения, несмотря на то, что закон будет передан в Конституционный суд Польши.

Такие исторические неточности затрагивают Польшу, нашего сильного союзника, и с ними необходимо бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. Мы считаем, что открытые дебаты, изучение и образование является лучшим средством противодействия использованию неверных формулировок, - заявили в Госдепартаменте США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда в ночь на среду, 7 февраля, таки подписал изменения к закону об Институте национальной памяти. Изменения предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов". После подписания глава польского государства направит закон в Конституционный трибунал, чтобы проверить, соответствуют ли его положения польской конституции, и не ограничивает ли они свободу слова.