Профильный парламентский комитет попросит Парубия рассмотреть три кандидатуры на аудитора НАБУ

Комитет рекомендует рассмотреть на должность аудитора Марту Борщ, Карлоса Кастресана и Сергея Гончаренко. Как сообщает "Радио Свобода", двое из них - Марта Борщ и Карлос Кастресана прошли конкурсный отбор в комитете. Теперь необходимо, чтобы Верховная Рада определилась относительно этих кандидатур, - пояснил народный депутат Юрий Деревянко.

Он также добавил, что кандидат Гончаренко также прошел конкурс и его кандидатуру поддержали большинство членов комитета.

Напомним, Марта Борщ - американский прокурор, Карлос Кастресана - прокурор из Испании, Сергей Гончаренко - адвокат, представитель Академии адвокатуры.

Как сообщал УРА-Информ, заместитель председателя фракции партии БПП Алексей Гончаренко заявлял, что профильный комитет может определить кандидата в аудиторы Национального антикоррупционного бюро Украины уже на ближайшем заседании.