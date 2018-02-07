Профильный парламентский комитет попросит Парубия рассмотреть три кандидатуры на аудитора НАБУ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к главе парламента Андрею Парубию вынести на голосование парламента кандидатуры, предложенные ранее комитетом на должность независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Комитет рекомендует рассмотреть на должность аудитора Марту Борщ, Карлоса Кастресана и Сергея Гончаренко. Как сообщает "Радио Свобода", двое из них - Марта Борщ и Карлос Кастресана прошли конкурсный отбор в комитете. Теперь необходимо, чтобы Верховная Рада определилась относительно этих кандидатур, - пояснил народный депутат Юрий Деревянко.
Он также добавил, что кандидат Гончаренко также прошел конкурс и его кандидатуру поддержали большинство членов комитета.
Напомним, Марта Борщ - американский прокурор, Карлос Кастресана - прокурор из Испании, Сергей Гончаренко - адвокат, представитель Академии адвокатуры.
Как сообщал УРА-Информ, заместитель председателя фракции партии БПП Алексей Гончаренко заявлял, что профильный комитет может определить кандидата в аудиторы Национального антикоррупционного бюро Украины уже на ближайшем заседании.