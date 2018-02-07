22:33 07.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный парламентский комитет попросит Парубия рассмотреть три кандидатуры на аудитора НАБУ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к главе парламента Андрею Парубию вынести на голосование парламента кандидатуры, предложенные ранее комитетом на должность независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Профильный парламентский комитет попросит Парубия рассмотреть три кандидатуры на аудитора НАБУ

Комитет рекомендует рассмотреть на должность аудитора Марту Борщ, Карлоса Кастресана и Сергея Гончаренко. Как сообщает "Радио Свобода", двое из них - Марта Борщ и Карлос Кастресана прошли конкурсный отбор в комитете. Теперь необходимо, чтобы Верховная Рада определилась относительно этих кандидатур, - пояснил народный депутат Юрий Деревянко.

Он также добавил, что кандидат Гончаренко также прошел конкурс и его кандидатуру поддержали большинство членов комитета.

Напомним, Марта Борщ - американский прокурор, Карлос Кастресана - прокурор из Испании, Сергей Гончаренко - адвокат, представитель Академии адвокатуры.

Как сообщал УРА-Информ, заместитель председателя фракции партии БПП Алексей Гончаренко заявлял, что профильный комитет может определить кандидата в аудиторы Национального антикоррупционного бюро Украины уже на ближайшем заседании.

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