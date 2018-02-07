Кабмин изменил правила предоставления услуг пассажирского автотранспорта

В среду, 7 февраля, украинское правительство внесло изменения в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.
Соответствующий проект постановления есть в распоряжении Кабинет министров Украины.
Сообщается, что транспортные средства для перевозки пассажиров должны отвечать требованиям безопасности. В этот перечень также входит срок комфортности, доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, охраны труда и экологии, находиться в надлежащем техническом и санитарном состоянии и быть укомплектованными в соответствии с законодательством.
Кроме того, документ делает более актуальными и упрощает требования в отношении:
Продажи кассово-билетной документации;
Порядка внесения изменений в прохождение маршрута, введения или отмены остановок и/или изменений в графике движения;
Деятельности по предоставлению автостанционных услуг (перечни сопутствующих услуг, требования к информированию пассажиров и т. д.)
Ожидается, что урегулирование этих вопросов поспособствует созданию позитивного инвестиционного климата, демонополизации рынка, а также даст толчок для развития рынка пассажирских автоперевозок.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседании в среду, 7 февраля, утвердил создание Экспортно-кредитного агентства.