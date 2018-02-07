14:22 07.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин договорился с Молдовой о совместном контроле границ

Правительство согласовало законопроект о ратификации совместного контроля границы между правительствами Украины и Молдовы.

Кабмин договорился с Молдовой о совместном контроле границ

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Согласно договоренности между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Молдова, будет проводится совместный контроль лиц, транспортных средств, товаров и предметов в пунктах пропуска через украинскую-молдавскую государственную границу.

Стоит отметить, что действующее соглашение было разработано более 20 лет назад и определяло перечень пунктов пропуска, где было возможно введение совместного контроля.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявили о необходимости усиления охраны внешних границ Европейского союза.

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