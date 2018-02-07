Германия намерена оказать Украине поддержку для полного восстановления территориальной целостности

Вместе с тем перед Украиной поставлены определенные требования. Как сообщает Deutsche Welle, представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в рамках коалиционного соглашения определили приоритеты внутренней и внешней политики будущего немецкого правительства.

В частности, в тексте соглашения говорится о планах страны по Украине. Кроме того, новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса.

При этом Киев должен соблюдать минские договоренности, что включает в себя отвод тяжелого вооружения от линии разграничения и установления настоящего режима прекращения огня.

Также в соглашении указано, что за соблюдением мира на Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН. Еще одно условие - реформы в сфере борьбы с коррупцией и всеобъемлющая модернизация страны.

Готовность Германии оказывать финансовую поддержку Украине напрямую связана с прогрессом этих реформ.

В то же время коалиционное соглашение немецкого правительства осуждает действия России в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 7 февраля, консерваторы Германии и левые социал-демократы подписали соглашение о создании нового коалиционного правительства. Лидерам ХДС, ХСС и СДПГ удалось договориться о распределении министерских постов в будущем правительстве Германии.