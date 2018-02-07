Экс-министров Греции подозревают в масштабной коррупции

По словам следователей, расследование касается швейцарской фармацевтической компании Novartis. Указанная компания платила врачам за назначение лекарств ее производства по завышенным ценам.

В прокуратуре отмечают, что бывшие высокопоставленные чиновники знали об этой схеме и получали взятки за молчание. Однако официально имена подозреваемых не называют. Известно лишь, что подозреваемые политики работали в правительстве в период 2006-2015 годов.

Как отмечают местные СМИ, тогда политики получили около 50 млн евро взяток. В СМИ также распространены имена подозреваемых, среди них – бывший премьер-министр Антонис Самарас (2012-2015 гг.) и помощник премьер-министра Панагиотос Пикраменос (май-июнь 2012 года).

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за коррупцию в Государственной пограничной службе Украины уже уволены 742 человека.