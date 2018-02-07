Дуда подписал скандальный "антибандеровский закон"

Изменения предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов". После подписания глава польского государства направит закон в Конституционный трибунал, чтобы проверить, соответствуют ли его положения польской конституции, и не ограничивает ли они свободу слова.

Как сообщает BBC-Украина, соответствующий закон напрямую запрещает обвинять поляков в преступлениях времен Второй мировой войны, но и ставит действия украинских националистов в 1925-50 годах в один ряд с преступлениями нацистов.

В законе также содержится конкретный перечень преступлений таких, как использование насилия и террора украинскими националистами, участие в преступлениях Холокоста, массовые убийства поляков на Волыни и на территории Восточной Малопольши в 1943-1944 годах.

Напомним, верхняя палата польского парламента одобрила закон о Холокосте 26 января 2018 года. Согласно документу, публичные заявления о причастности Польши и поляков к Холокосту будут наказываться на срок до трех лет лишения свободы.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 6 февраля, приняла постановления № 7551 "Об обращении Верховной Рады Украины к президенту, Сейму и Сенату Республики Польша".

Документ поддержали 242 народных депутата. Он является ответом на принятые польским парламентом изменения в закон об Институте национальной памяти.