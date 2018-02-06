07:25 06.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Избирательный кодекс необходимо внести 4400 поправок, - Парубий

Ко второму чтению нового Избирательного кодекса народные депутаты внесли 4400 поправок.

В Избирательный кодекс необходимо внести 4400 поправок, - Парубий

Это самый длинный законопроект в истории украинского парламента не только этого созыва, а за все 25 лет. Об этом в понедельник, 5 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Он также напомнил, что Избирательный кодекс - это очень масштабный и объемный документ. Я считаю большой победой то, что мы его приняли в первом чтении.

На вопрос ведущего не выглядит такое количество поправок, как попытка затянуть решение этого документа, Парубий заверил, что часто правки вносятся профессиональные, но иногда идет затягивание времени и в том может быть смысл.

Вместе с тем, комитет сейчас прорабатывает все эти поправки, весь тот массив, который представлен. Я понимаю, что мы можем идти на определенные компромиссы, - подчеркнул глава парламенте.

Он также выразил надежду, что комитет с таким огромным количеством правок сможет профессионально провести дискуссию и дать свой результат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит вопрос по кандидатурам на должности членов Центральной избирательной комиссии.

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