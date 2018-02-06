14:50 06.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко внес декларацию от вкладов в банке

Глава государства Петр Порошенко задекларировал более одного миллиона гривен, которые он заработал от вкладов в Международный инвестиционный банк.

Порошенко внес декларацию от вкладов в банке

Соответствующую информацию президент внес в Единый государственный реестр деклараций лиц.

Украинский президент задекларировал 1 052 561 гривну доходов от вкладов в МИБ.

К слову, Порошенко является основным акционером МИБ, ему принадлежат 60 процентов акций финучреждения. Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко 14,94 процентов.

Также первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", 145 украинских политиков и чиновников заново прошли процес е-декларирования. На данный момент декларирование не прошли президент Украины, Генпрокурор, ряд народных депутатов Украины из различных фракций, председатель НАБУ и НБУ.

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