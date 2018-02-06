17:14 06.02.2018 | Политика | Новости
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Израиль отреагировал на решение Дуды подписать закон о Холокосте

В Министерстве иностранных дел Израиля имеют надежду, что польский Конституционный суд в закон "Об Институт национальной памяти" внесет некоторые поправки.

Израиль отреагировал на решение Дуды подписать закон о Холокосте

Об этом передает Israel National News.

Как отмечается, правительство Израиля в данный момент продолжает сотрудничать с властью Польши и выражает замечания относительно польского закона. Известно, что глава государства Польши направил закон в Конституционный суд для разъяснений, и надеется перед принятием вердикта согласовать изменения и поправки в закон.

Кроме того, в заявлении говорится, что "Израиль и Польша имеют совместную ответственность в исследовании и сохранении истории Холокоста".

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович глубоко убежден, что правительство Израиля хочет влиять на законодательный процесс в его стране. Поскольку, сейчас они опираются на  "ложные ссылки" законопроекта "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти", что вызывает тревогу в польского государства.

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