Еврокомиссия приняла стратегию усиления взаимодействия с Балканами

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Согласно недавно полученным сведениям, к 2025 году в Евросоюзе может быть больше 27 государств. Однако динамика движения стран Западных Балкан на их пути в ЕС будет зависеть от их собственных заслуг.

К примеру, Черногория и Сербия являются двумя странами, с которыми переговоры о присоединении к союзу уже ведутся. "Эта перспектива, в конечном счете, будет зависеть от политической воли, осуществления реальных и стабильных реформ и урегулирования споров с соседями", - заявили в Еврокомиссии.

Кандидатами на вступление в ЕС из стран Балкан являются Албания, Македония, Сербия и Черногория. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", испанское правительство требует исключить Косово из плана расширения Европейского Союза на страны Западных Балкан.