Дуда во вторник намерен сделать заявление по "антибандеровскому закону"

Об этом сказано в сообщении канцелярии президента, опубликованном в Twitter. Сообщается, что выступление запланировано на 12 часов по киевскому времени.

Тема заявления официально не объявляется.

При этом польское агентство PAP сообщило, что заявление президента касается внесения противоречивых изменений в польский закон об Институте национальной памяти.

Напомним, ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша не видит оснований менять закон о Институте национальной памяти, так называемый "антибандеровский" закон, возмутивший украинское общество.

Как известно, польский Сенат в ночь на 1 февраля 2018 года без поправок принял скандальный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за так называемую "бандеровскую идеологию".

Как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины во вторник, 6 февраля, приняла постановления № 7551 "Об обращении Верховной Рады Украины к президенту, Сейму и Сенату Республики Польша". Документ поддержали 242 народных депутата.