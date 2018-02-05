21:32 05.02.2018 | Политика | Новости
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На Мальдивах президент объявил чрезвычайное положение

Президент Мальдивских Островов Абдулла Ямин в понедельник, 5 февраля, объявил чрезвычайное положение в стране.

На Мальдивах президент объявил чрезвычайное положение

Как сообщает AFP, чрезвычайное положение объявлено официально. Оно вводится на 15 дней. Издание также напомнило, что вчера военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса через отказ президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных.

Действующего президента обвиняют в коррупции, злоупотреблении властью и нарушениях прав людей. Вместе с тем он все обвинения отрицает.

При этом издание подчеркивает, что Ямину грозит импичмент и голоса арестованных депутатов существенно влияют на это решение, поскольку вместе с ними оппозиция получает большинство голосов.

Верховный суд постановил вернуть депутатам мандаты, однако сегодня двух из них арестовали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на сайте демократической партии появилось сообщение с призывом освободить политзаключенных. В нем руководитель парламентской группы Объединенной оппозиции Ибрагим Мохамед Солих заявляет, что действующий президент руководит страной незаконно.

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