ОБСЕ обеспокоена подготовкой к эскалации на Донбассе

Первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что его наблюдатели зафиксировали признаки подготовки к эскалации боевых действий на Донбассе.
Соответствующие заявление Хуг сделал по скайп-включению из Донецка.
По его словам, за минувшую неделю в зоне АТО повысился уровень насилия. В частности, около 400 взрывов было замечено в Светлодарске.
В данный момент стороны занимаются отводом вооружений.
"ОБСЕ публикует отчеты о постоянном присутствии техники в тех районах, где ее не должно быть. Все зарегистрированные нарушения режима прекращения огня свидетельствуют о том, что нет желания прекратить это", – добавил Хуг.
Он также сообщил, что инцидент в Еленовке является одной из многочисленных ситуаций, которая свидетельствует о том, что насилие продолжается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", срок действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года. Поэтому миссия уже в марте может покинуть Украины.