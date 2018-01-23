14:10 23.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ обеспокоена подготовкой к эскалации на Донбассе

Первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что его наблюдатели зафиксировали признаки подготовки к эскалации боевых действий на Донбассе.

ОБСЕ обеспокоена подготовкой к эскалации на Донбассе

Соответствующие заявление Хуг сделал по скайп-включению из Донецка.

По его словам, за минувшую неделю в зоне АТО повысился уровень насилия. В частности, около 400 взрывов было замечено в Светлодарске.

В данный момент стороны занимаются отводом вооружений.

"ОБСЕ публикует отчеты о постоянном присутствии техники в тех районах, где ее не должно быть. Все зарегистрированные нарушения режима прекращения огня свидетельствуют о том, что нет желания прекратить это", – добавил Хуг.

Он также сообщил, что инцидент в Еленовке является одной из многочисленных ситуаций, которая свидетельствует о том, что насилие продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", срок действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года. Поэтому миссия уже в марте может покинуть Украины. 

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