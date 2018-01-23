ОБСЕ обеспокоена подготовкой к эскалации на Донбассе

Соответствующие заявление Хуг сделал по скайп-включению из Донецка.

По его словам, за минувшую неделю в зоне АТО повысился уровень насилия. В частности, около 400 взрывов было замечено в Светлодарске.

В данный момент стороны занимаются отводом вооружений.

"ОБСЕ публикует отчеты о постоянном присутствии техники в тех районах, где ее не должно быть. Все зарегистрированные нарушения режима прекращения огня свидетельствуют о том, что нет желания прекратить это", – добавил Хуг.

Он также сообщил, что инцидент в Еленовке является одной из многочисленных ситуаций, которая свидетельствует о том, что насилие продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", срок действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года. Поэтому миссия уже в марте может покинуть Украины.