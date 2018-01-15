Рада позвала Луценко для доклада о "деньгах Януковича"

Об этом сегодня, 15 января, заявил на заседании согласительного совета парламента глава комитета Сергей Пашинский.

Как отметил Пашинский, этот вопрос важен для национальной безопасности. Из-за этого генпрокурора ждут на заседании комитета, 17 января.

"Официально приглашаю генерального прокурора в среду к нам на комитет, чтобы он доложил, сколько мы конфисковали, у кого, и что мы делаем, чтобы еще конфисковать", - сказал глава комитета.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", оффшорные фирмы могут отсудить конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича. Если такие фирмы и они оспаривают решения Украины. Вместе с тем они могут получить отказ.