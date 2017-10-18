Законопроект о депутатской неприкосновенности рассмотрят в четверг

Об этом сообщает спикер украинского парламента Андрей Парубий.

На данный момент из 893 поправок к медреформе депутаты успели рассмотреть более 780, отметил Парубий. Таким образом, в регламенте ВР может появиться пункт о начале рассмотрения президентского законопроекта №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины.

Парубий настоял на том, чтобы в четверг на заседании украинского парламенте присутствовало как можно больше депутатов, а митингующие обеспечили беспрепятственный доступ для нардепов в здание ВРУ.

Напомним, что вчера прошел массовый митинг различных политический сил за внесение изменений в статью 80 о снятии депутатской неприкосновенности, как криминальной, так и политической.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий поведал о том, что пока парламентский комитет не внес в регламент Рады закон о снятии депутатской неприкосновенности.