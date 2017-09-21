Киевсовет поддержал создание муниципальной охраны

Как считает депутат, создание такой охраны предоставит дополнительные возможности для наиболее эффективного взаимодействия. Также принятие такого решения позволит сбалансировать расходы города на указанные цели.

Отметим, на сегодня услуги по охране объектов коммунальной собственности осуществляются субъектами хозяйствования государственной и частной собственности, договоры с которыми заключаются на конкурсной основе.

Суммарные затраты на охрану объектов коммунальной собственности города составляют около 300 млн грн. в год. По словам парламентария, это не малые деньги, а потому хотелось бы сделать это направление более эффективным.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в рамках заседания комиссии Киевгорсовета по делам здравоохранения депутаты одобрили решение о создании городского центра крови.