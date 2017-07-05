14:50 05.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон об инклюзивном образовании

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам", который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине.

Порошенко подписал закон об инклюзивном образовании

Верховная Рада приняла президентский законопроект №6437 23 мая 2017 года.

Отметим, что соответствующий закон регулирует вопрос доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам в учебных заведениях.

Кроме того, законом предусматривается обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, которые наиболее удобны для ребенка и близко расположены к месту их жительства.

Также впервые на законодательном уровне определяются термины "лицо с особыми образовательными потребностями", "индивидуальная программа развития" и "коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава украинского государства  Петр Порошенко сделал заявление, что в ближайшие время их заработная плата существенно поднимется.


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