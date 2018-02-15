В столице авто вылетело на пешеходный переход и загорелось - ФОТО

Водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, который двигался от улицы Николая Закревского в направлении улицы Бальзака. Однако он не справился с управлением из-за высокой скорости.

Автомобиль на большой скорости сбил дорожный знак, а затем врезался в отбойник, на котором транспортное средство пролетело в воздухе порядка 20 метров и упало с высоты примерно 7-10 метров в середину круга, где находится пешеходный переход. На то время людей на месте событий было мало, поэтому удалось обойтись без жертв среди пешеходов.

По словам очевидцев, одного человеком авто чудом не зацепило. Проходящий мимо мужчина подбежал к разбитой вдребезги машине и оказывал помощь пострадавшим.

В результате падения авто загорелось. На месте работали бойцы пожарной охраны ГСЧС, полиция и скорая помощь.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве произошло лобовое столкновение двух легковушек. В результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы.