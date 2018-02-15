На Прикарпатье возле дома Степана Бандеры прогремел взрыв

Неизвестные привели в действие взрывное устройство возле дома главы провода ОУН Степана Бандеры. Как сообщает пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Мирослава Белдик, взрыв повредил входную дверь здания.

Скорее всего, использовали самодельное взрывное устройство. Подробности и детали инцидента станут известны после проведения необходимых следственных действий, - пояснила он, добавив, что сейчас на месте работают представители следственно-оперативной группы и взрывотехники.

Полиция также решает вопрос о правовой квалификации данного криминального правонарушения, - отметила Белдик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Дубровицком районе Ровенской области в четверг утром, 15 февраля, на полицейских, которые охраняли места незаконной добычи янтаря, напали добытчики янтаря. Старателей всего было около 200 человек. В результате инцидента пострадали пять полицейских.