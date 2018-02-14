Под Киевом перевернулась фура с этиловым спиртом, жидкость вылилась в поле - ФОТО

Грузовик вез этиловый спирт. Водитель автомобиля не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел под поселком Бровары.

На место вызова было направлено дежурный караул пожарно-спасательной части города. Прибывшие по вызову спасатели установили, что грузовой автомобиль Volvo, перевозивший в автоцистерне этиловый спирт емкостью 30 тонн, выехал на обочину дороги и перевернулся. Жидкость, находившаяся в цистерне вылилась на поле.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области в городе Мариуполь сегодня произошло столкновение маршрутки с легковушкой. В результате аварии погиб один человек. Еще восемь пассажиров маршрутки пострадали.