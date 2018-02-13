18:32 13.02.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции зафиксирована первая смерть от кори

На юго-западе Франции была зафиксирована эпидемия кори, котороя призвела к гибели одного человека. Женщина скончалась в больнице города Пуатье. На момент смерти ей было 32 года.

Во Франции зафиксирована первая смерть от кори

Об этом сообщает издание The Local.

Как утверждают врачи, погибшая первого февраля была госпитализирована, после чего ей предоставилась интенсивная терапия. Однако несмотря на всяческие усилия медиков женщина не смогла выжить. Погибшая не проходила вакцинацию от кори. 

Вспышка кори началась во Франции еще в ноябре. Было подтверждено 269 случаев заболевания, 66 человек были госпитализированы для лечения. Около четверти госпитализированных пациентов лечились в реанимации.

Также органы здравоохранения Франции отметили, что гибель женщины подчеркнула важность вакцинации против кори и еще раз попросили французов пройти вакцинацию, если они еще не сделали этого. Необходимый уровень, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, составляет 95%.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в областной детской больнице города Мукачев от кори погиб малолетний ребенок.

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