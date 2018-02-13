В России опубликовали первый анализ бортового самописца Ан-148 - ФОТО

Во вторник, 13 февраля, Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы самолета Ан-148 опубликовала первые анализы. Как сказано

на сайте МАК, причиной авиакатастрофы могло стать обмораживание приборов, которые показывают скорость полета.

Таким образом, предварительный анализ позволяют предполагать, что фактором развития ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, скорее всего, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева, - указано в отчете.

В ведомстве также напомнили, что взлет был начат в 11:21 и после отрыва на высоте 130-150 метров был включен автопилот. На высоте 500 метров автопилот отключили и самолет перешел в ручное управление пилотами.

Особая ситуация начала развиваться примерно через две минуты 30 сек после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 километров в час, - говорится в отчете. Там также сказано, что самолет столкнулся с землей около 11:27:05 на скорости около 800 километров в час.

Анализ полученной информации продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 февраля 2018 года в России разбился пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Самолет потерпел крушение после вылета из подмосковного "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.