12:11 13.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Наемники подстрелили мирного жителя в Гранитном

Руководитель Донецкой области Павел Жебривский заявил, что во время перестрелки противниками поселка Гранитное получил ранение мирный житель. В рузультате мужчина с пулевым ранением был госпитализирован в медицинское учреждение.

Наемники подстрелили мирного жителя в Гранитном

Соответствующие заявление председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно словам Жебривского, в поселке Гранитное 64-летний мужчина получил пулю в левое плечо. В данный момент пострадавшего увезли в травматологическое отделение Волновахской больницы.

К счастью, его жизни сейчас ничего не угрожает. Врачи дают положительный прогноз выздоровлению гражданскому.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Организации Объединенных Наций утверждают, что для разрешени конфликта на Донбассе требуется 20 тыс "голубых шлемов". Это должны быть военные с опытом проведения операций в "горячих" точках, такие как Швеция или Бразилия. 

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