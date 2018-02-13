Наемники подстрелили мирного жителя в Гранитном

Соответствующие заявление председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно словам Жебривского, в поселке Гранитное 64-летний мужчина получил пулю в левое плечо. В данный момент пострадавшего увезли в травматологическое отделение Волновахской больницы.

К счастью, его жизни сейчас ничего не угрожает. Врачи дают положительный прогноз выздоровлению гражданскому.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Организации Объединенных Наций утверждают, что для разрешени конфликта на Донбассе требуется 20 тыс "голубых шлемов". Это должны быть военные с опытом проведения операций в "горячих" точках, такие как Швеция или Бразилия.