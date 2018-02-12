В одном из жилых домов Алчевска взорвалась граната

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно информации, в результате взрыва гранаты РГД-5 повреждено остекление лестничной клетки с первого по третий этажи. Также в результате сильного взрыва были повреждены осколками стен и входные дверей двух квартир.

К счастью, среди жильцов жертв и пострадавших нет. В данный момент по факту взрыва, ведется расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове в многоэтажном жилом доме, прогремел взрыв. В одной из квартир взорвалась граната РГД-5. В результате инцидента погиб местный житель, который неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе.