14:20 12.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В одном из жилых домов Алчевска взорвалась граната

В городе Алчевск, подконтрольном сепаратистам самопровозглашенной ЛНР, прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

В одном из жилых домов Алчевска взорвалась граната

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно информации, в результате взрыва гранаты РГД-5 повреждено остекление лестничной клетки с первого по третий этажи. Также в результате сильного взрыва были повреждены осколками стен и входные дверей двух квартир.

К счастью, среди жильцов жертв и пострадавших нет. В данный момент по факту взрыва, ведется расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове в многоэтажном жилом доме, прогремел взрыв. В одной из квартир взорвалась граната РГД-5. В результате инцидента погиб местный житель, который неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе.

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