В Австрии столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие и раненные

В результате аварии погиб по меньшей мере один человек. Еще 22 пассажира, в том числе трое детей, получили травмы. Всех их доставили в больницы.

Как сообщает издание The Independent, инцидент произошел в австрийской коммуне Никласдорф. По непонятным пока причинам произошло боковое столкновение ехавших по соседним путям поездов.

После столкновения один из них сошел с рельсов. Детали инцидента выясняет полиция, однако правоохранители пояснили, что один из поездов был международным и следовал из австрийского города Грац в германский Саарбрюккен, второй - местный пригородный. В настоящее время на месте аварии работают спасатели, движение по линии приостановлено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 4 февраля, в Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым. На момент столкновения в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Поезд ехал по маршруту Нью-Йорк-Майами. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов.