На Сумщине пограничники обнаружили 300 кг сыра - ФОТО

В Сумской области пограничники неподалеку от границы с Российской Федерацией нашли девять картонных ящиков с сыром общем весом на 300 кг.
Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается, партию сыра пограничный патруль обнаружил в н. п. Лукашевка Великописаривского района. По словам сотрудников Госпогранслужбы, товар скорее всего нарушители планировали незаконно переместить через российскую границу.
Сейчас он доставлен в пограничное подразделение в установленном порядке. Пограничники в настоящее время также применяют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военно-морские силы Индонезии задержали рыбаков, которые "случайно" перепутали меш и риса с амфетамином.