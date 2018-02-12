15:33 12.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Сумщине пограничники обнаружили 300 кг сыра - ФОТО

В Сумской области пограничники неподалеку от границы с Российской Федерацией нашли девять картонных ящиков с сыром общем весом на 300 кг.

На Сумщине пограничники обнаружили 300 кг сыра - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, партию сыра пограничный патруль обнаружил в н. п. Лукашевка Великописаривского района. По словам сотрудников Госпогранслужбы, товар скорее всего нарушители планировали незаконно переместить через российскую границу.

Сейчас он доставлен в пограничное подразделение в установленном порядке. Пограничники в настоящее время также применяют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военно-морские силы Индонезии задержали рыбаков, которые "случайно" перепутали меш и риса с амфетамином. 

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