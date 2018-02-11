21:55 11.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100186265:Polishuk

В Сумской области горел жилой дом, погибли два человека - ФОТО

В Сумской области в воскресенье, 11 февраля, в жилом доме произошел пожар.

В Сумской области горел жилой дом, погибли два человека - ФОТО

В результате инцидента погибли два человека. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на тушение выехало отделение дежурного караула четвертой государственной пожарно-спасательной части.

Уже на месте пожарные установили, что возгорание произошло в деревянном здании, расположенной по улице Победы в селе Богдановка Шосткинского района. При этом во время тушения в доме были обнаружены тела двух человек.

Погибшими оказались домовладелец 1982 года рождения и его знакомый 1987 года рождения. По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области в селе Березанка загорелись склады маслозавода. По информации спасателей, возгорание началось на крыше склада. Из-за того, что здание оказалось старой застройки с деревянными перекрытиями, огонь успел охватить всю крышу здания.

Поделиться
Читайте также:
 
В Кропивницком в квартире взорвался газ, пострадал один человек Боевики продолжают обстрелы минометами различных калибров - ВИДЕО Пидручный на Олимпиаде занял 21-е место в гонке по биатлону В Волынской области на взятке попался сотрудник СБУ
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив