В Сумской области горел жилой дом, погибли два человека - ФОТО

В результате инцидента погибли два человека. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на тушение выехало отделение дежурного караула четвертой государственной пожарно-спасательной части.

Уже на месте пожарные установили, что возгорание произошло в деревянном здании, расположенной по улице Победы в селе Богдановка Шосткинского района. При этом во время тушения в доме были обнаружены тела двух человек.

Погибшими оказались домовладелец 1982 года рождения и его знакомый 1987 года рождения. По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области в селе Березанка загорелись склады маслозавода. По информации спасателей, возгорание началось на крыше склада. Из-за того, что здание оказалось старой застройки с деревянными перекрытиями, огонь успел охватить всю крышу здания.