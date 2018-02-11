15:16 11.02.2018 | Происшествия | Новости
100186241:test

В Сирии началась массовая зачистка местного населения

В начале февраля в ходе боевого противостояний войск правительства и коалиции погибла одна тыс гражданских лиц. Об этом говорится в сообщении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В Сирии началась массовая зачистка местного населения

Данные еврочиновника свидетельствуют о том, что в ходе боевых действий используются снаряды огромной разрешительной мощи, которые, вероятно, запрещены Женевскими конвенциями. За период 2-9 февраля от авиаударов погибли 277 гражданских лиц, при этом 230 лишились жизни из-за бомбежек авиации Башара Ассада. В ходе противостояние повстанцев и САА ранения получили более 800 человек. 

Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд аль-Хусейн жестко раскритиковал обе стороны конфликта, которые превратили Идлиб и Восточную Гуту в полигон для испытаний смертоносного оружия. Он еще раз напомнил об ответственности, которую будут нести все стороны конфликта, которые нарушают международные права.

"Даже по жестоким стандартам Сирии, это исключительно грустные события и жестокая ирония", - подчеркнул аль-Хусейн.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Натаньяху обвинил Сирию и Иран в сговоре против Израиля.

Поделиться
Читайте также:
 
Египет продолжает АТО на Синае В США неизвестный устроил "живой тир", есть погибшие По Украине массово ходят поддельные купюры Какие страны выбирают украинцы для выезда на заработки
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив