16:14 11.02.2018 | Происшествия | Новости
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В России потерпел крушение пассажирский самолет - ФОТО,ВИДЕО

В России разбился пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148. Об этом передает департамента консульской службы МИД Украины.

В России потерпел крушение пассажирский самолет - ФОТО,ВИДЕО

Сообщается, что воздушное судно вылетело из аэропорта "Домодедово" из Москвы в Орск. Самолет упал около деревни Степановское в Подмосковье. В момент аварии на находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной оценке эскпертов-криминалистов, причиной для падения транспорта могли послужить плохие погодные условия и обзор, а также неисправность самого самолета.

На данный момент украинский МИД проверяет информацию о наличии среди погибших пассажиров самолета украинцев. 

"Консул проверяет информацию о том, находились ли украинцы на бору самолета, упавшего в Подмосковье. Уточненные данные сразу же обнародую", - говорится в официальном уведомлении ведомства.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в международном аэропорту им. Лестера Б. Пирсона в Торонто на шоссе аэропорта столкнулись два самолета

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