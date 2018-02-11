В России потерпел крушение пассажирский самолет - ФОТО,ВИДЕО

Сообщается, что воздушное судно вылетело из аэропорта "Домодедово" из Москвы в Орск. Самолет упал около деревни Степановское в Подмосковье. В момент аварии на находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной оценке эскпертов-криминалистов, причиной для падения транспорта могли послужить плохие погодные условия и обзор, а также неисправность самого самолета.

На данный момент украинский МИД проверяет информацию о наличии среди погибших пассажиров самолета украинцев.

"Консул проверяет информацию о том, находились ли украинцы на бору самолета, упавшего в Подмосковье. Уточненные данные сразу же обнародую", - говорится в официальном уведомлении ведомства.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в международном аэропорту им. Лестера Б. Пирсона в Торонто на шоссе аэропорта столкнулись два самолета.