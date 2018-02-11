В Черновцах задержан псевдоминер торгового центра

Им оказался 45-летний житель областного центра. Как сказано сайте Национальной полиции, задержанный пояснил, что сообщение о взрывчатке было шуткой.

Вместе с тем, шута, по предварительным подсчетам, нанесла полмиллиона гривен убытков.

Сразу в заведение выехали сотрудники полиции, СБУ, прокуратуры и аварийные службы. Обследовав здание и прилегающую территорию, правоохранители не обнаружили никаких посторонних или взрывоопасных предметов. Для обследования помещения было эвакуировано около 450 человек персонала и посетителей торгового центра.

Вместе с тем уже через два часа после поступления ложного сообщения правоохранители установили личность минера.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу утром, 2 февраля, неизвестный мужчина сообщил о заминировании здания Конституционного суда, расположенного в столице на улице Жилянской. Вместе с тем, благодаря оперативному реагированию сотрудников Голосеевского управления полиции, злоумышленника задержали на месте происшествия.