15:54 11.02.2018 | Происшествия | Новости
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Карнавальную процессию в Боливия прервал взрыв

В боливийском городе Оруро во время карнавальной процесс детонировала взрывчатка. Об этом сообщает El Comercio.

Карнавальную процессию в Боливия прервал взрыв

Карнавальная процессия этом латиноамериканском города проходит каждый год. В нынешней ходе приняло участие 450 человек, среди них большое количество молодежи и детей. В полиции уже выяснили причину взрыва - это был газовый балон в одном из торговых павильоном, который торговал едой быстрого приготовления. В результате взрыв погибло шестеро человек, среди них четверо детей, еще 12 человек были срочно госпитализированы.

Правоохранители не отвергают и возможность версии теракта, так как на баллоне обнаружили следы внешнего воздействия, иначе сам детонировать он просто не мог.

На инцидент уже отреагировал президент страны Эво Моралес, который призвал всех граждан страны завтра помянуть погибших минутой молчания. Он пообещал помочь семьям и близким погибших с организаций погребения людей.

Как сообщалось в "Ура-Информ", в  Боливии из-за наводнения объявили режим чрезвычайного положения.

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