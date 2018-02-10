Полицейский застрелил жителя прифронтовой зоны

Инцидент произошел около часу ночи между полисменом и гражданским лицом. По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого полицейский из табельного оружия прострелил ему грудную клетку. На звук выстрелов отреагировали местные, которые вызвали наряд скорой и правоохранителей. Мужчина погиб на месте.

Правоохранитель объяснил свои действия необходимость самообороны, так как собеседник угрожал жизни полицейского.

На данный момент выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно во Владимир-Волынском районе подросток по неосторожности застрелил 16-летнего односельчанина.