В США скончался оскароносный режиссер Мюррэй Лернер

Как сообщает Variety, причиной смерти талантливого постановщика стала острая почечная недостаточность.

Согласно словам близких Лернера, около трех месяцев он боролся с болезнью.

Стоить добавить, что Мюррэй Лернер был известен съемками музыкальный картин, в частности для Боба Дилана, Джими Хендрикса, групп The Doors и The Who.

Также режиссер-документалист снял фильм "От Мао до Моцарта: Исаак Стэрн в Китае" о путешествии в Китай скрипача Исаака Стэрна. Кроме того, эта картина была признана лучшей документальной лентой в 1981 году и получила "Оскар".

