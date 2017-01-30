20:05 30.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Стамбуле в ресторане неизвестных открыл стрельбу, один человек погиб

В одном из ресторанов Стамбула, в понедельник, 30 января, неизвестный открыл стрельбу по посетителям.

В Стамбуле в ресторане неизвестных открыл стрельбу, один человек погиб

В результате инцидента один человек погиб на месте. Еще двое получили ранения.

Как сообщает местное издание Daily Sabah, трагедия произошла в ресторане, расположенном в районе Beykoz. Полиция пока не квалифицирует инцидент как террористический акт, однако очевидцы утверждают, что нападавший увидел человека, застрелившего его отца 12 лет назад, и начал стрелять в него.

Остальные пострадавшие получили ранения от шальных пуль, поскольку запаниковали и пытались покинуть ресторан. Полиция тут же задержала злоумышленника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале января в ресторане Стамбула также произошла стрельба.


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