Великобритания обвиняет россиян в "безрассудной и разрушительной" кибератаке, провоцируя "огненную бурю"

"Экстраординарный шаг, который, вероятно, спровоцирует "огненную бурю" в дипломатии", - так характеризует The Daily Mail заявление Министерства иностранных дел Великобритании, которое в среду вечером обвинило Кремль во "вредоносной киберактивности". Журналистка Лариса Браун поясняет, что речь идет о прошлогодней кибератаке. "Ее первостепенными мишенями были финансовый, энергетический и правительственный секторы Украины. Но она была спланирована так, чтобы распространиться шире, и в июне затронула другие европейские и российские фирмы", - утверждает издание.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сказал в интервью газете: "Мы вступили в новую эру ведения войны, сделавшись свидетелями разрушительного и смертоносного смешения обычной военной мощи с злокозненными кибератаками. Россия рвет в клочья свод правил, подрывая демократию, разрушая, посредством ударов по ключевой инфраструктуре, то, что дает людям работу, а также превращая информацию в оружие. Мы должны быть готовы к противодействию этим жестким и нарастающим угрозам".

Лорд Ахмад Уимблдонский, заместитель министра иностранных дел, ведающий кибербезопасностью, заявил: "Правительство Соединенного Королевства считает, что российское правительство, а конкретно российские Вооруженные силы, несут ответственность за разрушительную кибератаку (вируса) NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежение к суверенитету Украины. Ее безрассудное осуществление сорвало работу организаций по всей Европе, что обошлось в сотни миллионов фунтов".

Он добавил: "Кремль поставил Россию в прямую оппозицию к Западу, но ситуация необязательно должна быть такой. Мы призываем Россию быть тем ответственным членом международного сообщества, которым она себя называет, а не пытаться тайно подорвать это сообщество. Соединенное Королевство выявляет и преследует злокозненную киберактивность, а также реагирует на нее, откуда бы она ни происходила, принуждая расплачиваться тех, кто хочет нанести нам ущерб".

Журналистка комментирует: "Его высказывания намекают, что британские разведслужбы раскопали доказательства, указывающие на причастность российских военных".

Источник: Инопресса