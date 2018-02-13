Французский закон против фейковых новостей готов

"Закон о надежности и достоверности информации" в ближайшие дни будет представлен группой парламентского большинства. Он регламентирует во Франции цифровые платформы и СМИ, находящиеся под влиянием иностранного государства, пишет журналист Liberation Жером Лефильятр.

Правительство не стало тянуть с борьбой против "фейковых новостей". Объявленный Эммануэлем Макроном в начале января во время новогоднего обращения президента к прессе "текст закона почти готов", уверяют в министерстве культуры. Кабинет Франсуазы Ниссен, уполномоченной курировать это досье, работает над ним с сентября, говорится в статье.

Документ послужит обновлению законотворческой деятельности. Он будет представлять собой не просто изменение большого закона от июля 1881 года, который включает в себя право прессы и уже признает "фейковые новости" преступным деянием. "Предмет нашего рассмотрения не в том, чтобы определить, что является ложной новостью. Настоящим предметом является совокупность сведений и каналов распространения ложных новостей сегодня", - пояснили в министерстве культуры. Целевыми объектами оказались два "вектора": "информационные технологии в широком смысле", в частности, социальные сети (Facebook) и сайты просмотра и загрузки видеороликов (Youtube), а также "СМИ, находящиеся под влиянием иностранного государства". Такая формулировка направлена, к примеру, на СМИ, финансируемые Россией (такие как RT и Sputnik), поясняет автор.

Министерство культуры Франции изучило систему мер, существующих в Германии и Великобритании и их ограничения. Оно поясняет, что исходит из конкретных случаев фейковых новостей, выявленных во время недавних американских выборов, кампании по "Брекзиту" или референдума в Каталонии. Французский законопроект заключает в себе три больших положения. Первое, в аудиовизуальной сфере, позволит Высшему совету по телевидению и радиовещанию (CSA) "приостановить" и даже "отозвать" соглашение со СМИ, находящимся под влиянием иностранного государства, если независимый орган сочтет, что оно распространяет ложные новости. При этом без соглашения с CSA аудиовизуальному СМИ запрещено осуществлять вещание, передает Лефильятр.

Второе положение касается цифровых платформ. В период, подпадающий под действие закона, Facebook, Twitter, Youtube и другие будут обязаны оглашать, кем именно и на какую сумму был произведен так называемый "спонсированный информационный контент", говорится в статье.

"Факт опубликования суммы сделки может быть полезен для медиа, занимающихся фактчекингом (проверкой фактов. - Прим. Liberation), - подчеркивают в министерстве культуры. - Если они увидят спонсированный контент на миллион евро, они заинтересуются им больше, чем контентом, проспонсированным на 50 евро".

Наконец, третье положение нацелено на оснащение правовой системы законодательным инструментом, позволяющим быстро реагировать на дезинформацию. Оно предоставит гражданам возможность обратиться к судье, выносящему решения по срочным вопросам, "чтобы прекратить массированное и преступное распространение ложной информации", поясняет кабинет Франсуазы Ниссен, где осознают, что здесь присутствует некая "красная тряпка". Так как именно данному судье надлежит оценить, является новость ложной или нет. Это тяжелая ответственность для органов правосудия, которая предвещает усиление парламентских дебатов, заключает Лефильятр.

Источник: Инопресса