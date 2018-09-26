11:32 26.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Монетизация жилищных субсидий начнется с 2019 года - Кабмин

Кабинет министров Украины намерен начать монетизацию жилищных субсидий для населения с 1 января 2019 года.

Монетизация жилищных субсидий начнется с 2019 года - Кабмин

Соответствующий вопрос будет рассмотрен в среду, 26 сентября, на заседании правительства. Как сказано проект правительственного постановления, Кабмин планируется провести монетизацию субсидий в три этапа.

Так, с 1 января 2019 года монетизацию субсидий правительство намерено провести для домохозяйств, которые будут обращаться за субсидиями с новым пакетом документов. Это, по предварительным подсчетам, около 100-150 тысяч домохозяйств.

Затем, согласно проекту постановления, второй этап должен начаться с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019-го.

Третий этап планируется начать с октября-2019, когда состоится полный переход на монетизацию, указывается в проекте правительственного постановления.

Помимо этого, документ предусматривает создание комиссии по подготовке предложений относительно монетизации субсидий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 сентября, планирует утвердить численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу. Правительство также определит объем расходов для призывной кампании.


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