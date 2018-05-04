НБУ намерен инспектировать банки исходя из их величины и рисков

При этом проверки будут проводится исходя из их величины и рисков. Как сказано в сообщении, опубликованном на веб-сайте регулятора, соответствующие изменения в положение "Об организации и проведении инспекционных проверок" утверждены постановлением правления центробанка №47 от 2 мая 2018 года. Документ вступает в силу с пятницы, 4 мая 2018 года.

Согласно документу, банки и другие лица, охваченные надзорной деятельностью НБУ, будут проверяться в соответствии с утвержденным правлением планом инспекционных проверок, составленным на основании риск-ориентированного подхода, с учетом проведенной регулятором оценки банков при осуществлении безвыездного банковского надзора.

По мнению регулятора, такие изменения отвечают установкам Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 миллиардов гривен своей прибыли за прошлый год. Именно такая сумма значится в Законе Украины "О государственном бюджете на 2018 год", опубликованном в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".