07:00 11.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на среду укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 11 апреля, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду укрепил курс гривны

100 долл - 2597,5527 грн;

100 евро - 3210,8349 грн;

10 российских рублей - 4.1648 грн.

При этом регулятор установил на 11 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1111.001245;

Серебро - 13.643811;

Платина - 762.312384;

Палладий - 763.149172.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 10 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2602,6968 грн;

100 евро - 3184,1393 грн;

10 российских рублей - 4,5004 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.


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