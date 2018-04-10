18:56 10.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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900 млн гривен кредита НБУ погасил ФГВФЛ

Украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидировал следующую часть задолженности Национального Банка Украины на сумму 900 млн гривен.

900 млн гривен кредита НБУ погасил ФГВФЛ

Об этом сообщает Фонд гарантирования .

Указано, что ФГВФЛ в который раз произвел погашение части кредита до срока от Национального банка благодаря благополучного внедрения активов неплатежеспособных банков, что дало возможность Фонду сохранить необходимую сумму средств.

За последние восемь месяцев Фонд в целом досрочно ликвидировал часть задолженности НБУ в размере 5,6 млрд гривен, из которых 3,6 млрд грн погашено с начала текущего 2018 года.

Сообщается, что Фонду нужно еще погасить перед Министерством финансов без учета процентов 63 млрд 342,9 млн грн, в том числе 2 млрд 884,3 млн грн задолженность по кредитам НБУ, а 59 млрд 558,6 млн грн задолженность по векселям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины в этом году рассчитывает получить от Международного валютного фонда 1,5 миллиарда долларов.


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