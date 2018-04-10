900 млн гривен кредита НБУ погасил ФГВФЛ

Об этом сообщает Фонд гарантирования .

Указано, что ФГВФЛ в который раз произвел погашение части кредита до срока от Национального банка благодаря благополучного внедрения активов неплатежеспособных банков, что дало возможность Фонду сохранить необходимую сумму средств.

За последние восемь месяцев Фонд в целом досрочно ликвидировал часть задолженности НБУ в размере 5,6 млрд гривен, из которых 3,6 млрд грн погашено с начала текущего 2018 года.

Сообщается, что Фонду нужно еще погасить перед Министерством финансов без учета процентов 63 млрд 342,9 млн грн, в том числе 2 млрд 884,3 млн грн задолженность по кредитам НБУ, а 59 млрд 558,6 млн грн задолженность по векселям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины в этом году рассчитывает получить от Международного валютного фонда 1,5 миллиарда долларов.